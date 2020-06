Petrobras diz que não contratará petroleiros que foram à Venezuela

Petroleiro. Petrobras não aceitará navios que tenham estado na Venezuela Divulgação/Petrobras

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras informou a fornecedores que não vai contratar qualquer navio petroleiro que tenha visitado a Venezuela nos últimos 12 meses, disse a empresa na sexta-feira (12), sinalizando adesão às sanções impostas pelos Estados Unidos ao país.

Os EUA impuseram sanções este ano a petroleiros e empresas de transporte marítimo devido a negócios feitos com a Venezuela, na tentativa de reduzir as receitas obtidas com a exportação de petróleo pelo governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O governo norte-americano anunciou que pode ampliar a lista de sanções, o que teria impacto no comércio marítimo ao inflacionar o valor dos fretes.

A Petrobras disse em nota enviada por email à Reuters que reforçou a seus fornecedores que não vai aceitar ofertas de navios que "operaram na Venezuela durante o período de sanções (12 meses)".

A empresa acrescentou que tratou especificamente sobre seus contratos de fretamento para evitar a contratação de navios que não estejam em conformidade com os regulamentos determinados pelo governo norte-americano.

