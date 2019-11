Petrobras diz que óleo no Nordeste abalou reputação da empresa Análise interna da estatal é que uma parte expressiva da população relaciona o vazamento de óleo à Petrobras Petrobras

Óleo atinge praias do Nordeste e do Espírito Santo Diego Nigro/Reuters

A Petrobras identificou que a sua reputação foi prejudica pela vazamento de petróleo em praias do Nordeste e do Espírito Santo. Pesquisa demonstra uma queda dos indicadores que avaliam a imagem da empresa a partir do período em que o acidente ambiental ganhou visibilidade.

A análise interna da estatal é que uma parte expressiva da população relaciona o óleo à Petrobras, que tradicionalmente tem o nome associado a eventos que envolvem petróleo.

"O derramamento de óleo impactou a imagem da Petrobras, apesar de não termos responsabilidade nenhuma. Pelo contrário, saímos limpando o que não sujamos", afirmou o diretor de Governança e Conformidade da empresa, Marcelo Zenkner, em palestra na Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro).

Também presente ao evento, o diretor de Relação Institucional da Petrobras, Roberto Ardenghy, lamentou o prejuízo na imagem num momento em que a população retoma a credibilidade na empresa, abalada pela Operação Lava Jato.

"Mas nas próximas semanas isso vai ser revertido", disse ele, acrescentando que a identificação do responsável pelo vazamento deve contribuir para melhorar os indicadores de reputação.

