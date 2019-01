Petrobras: Presidente do conselho de administração renuncia Indicado pela União, Luiz Nelson Guedes de Carvalho deixou o posto nesta terça-feira, dia 1; interinamente, assume Jerônimo Antunes Presidente do conselho de administração da Petrobras renuncia

Troca de presidência da companhia também ocorre no início deste ano

O presidente do conselho de administração da Petrobras, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, renunciou ontem ao cargo, para o qual havia sido indicado pela União. O mesmo comunicado da Petrobras informa que também apresentou renúncia como membro do conselho Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, bem como aos comitês do Conselho dos quais eles faziam parte.

Para exercer interinamente a liderança do colegiado foi escolhido o conselheiro Jerônimo Antunes, que também é presidente do comitê de auditoria.

Neste início de ano também ocorre a troca da presidência da companhia, com Roberto Castelo Branco no lugar de Ivan Monteiro.

