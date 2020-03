José Cruz/Agência Brasil - 30.05.2019

A Petrobras reajustou o preços dos combustíveis nas refinarias a partir desta quinta-feira (19). A companhia informou que houve redução de 7,5% no preço do diesel e de 12% na gasolina.

O preço do GLP também ficou mais barato nas refinarias, com queda de 5%. No acumulado do ano, a redução de preço de óleo diesel é de 29,1%, da gasolina é de 30,1% e de GLP é de 7,9%.