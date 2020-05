Reunião de Jair Bolsonaro e ministros no dia 22 de abril Reprodução

Agentes da Polícia Federal apreenderam na tarde desta segunda-feira (25) no Palácio do Planalto a câmera que gravou a reunião do dia 22 de abril entre o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe de ministros.

O material foi levado para perícia. Os agentes querem verificar se houve algum tipo de edição no material que foi divuilgado após decisão do ministro Celso de Mello, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).