PF apreende dólares, euros e libras em apartamento de Pimentel

Ezequiel Fagundes, da Record TV Minas, com Pablo Nascimento, do R7

Advogado de Pimentel diz que está cooperando Divulgação / Imprensa MG

A Polícia Federal apreendeu cédulas de dólares, euros, libras e reais no apartamento do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), durante buscas realizadas no local, nesta segunda-feira (12). O valor ainda está sendo contado pelos investigadores.

O dinheiro foi encontrado durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da operação Monograma, da Polícia Federal. Durante a ação, Pimentel estava no imóvel. Segundo a corporação, documentos, mídias, HDs e celulares também foram apreendidos.

A operação Monograma, que é um desdobramento da Acrônimo, investiga crimes de falsidade eleitoral e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que o esquema teria movimentado R$ 3 milhões e contado com a participação de uma empresa no Uruguai.

Procurado, o advogado Eugênio Pacelli, que defende Fernando Pimentel, informou que estranhou as medidas que se referem a fatos de 2014. O defensor afirmou que seu cliente está cooperando com as investigações, apesar do “excesso” que caracteriza a busca e apreensão.