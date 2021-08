PF apreende mais de 330 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá Droga tinha como destino a Holanda. Essa foi a maior apreensão desse tipo de entorpecente feita pela instituição, este ano, no local

Sede da PF em Brasília Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

A PF (Polícia Federal) informou neste domingo (29) que apreendeu uma carga de 333 quilos de cocaína no Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá, no Paraná. A droga estava embalada em tabletes e, parte dela, achada por funcionários do terminal, no lado de fora de um contêiner.

O restante da cocaína foi encontrado dentro do contêiner por servidores do porto e pelos policiais. Segundo a PF, a droga tinha como destino o Porto de Rotterdam, na Holanda. A apreensão ocorreu neste sábado (28).

Essa foi a quinta e a maior apreensão de cocaína feita pela PF, este ano, no Porto de Paranaguá. As apreensões, ao longo de 2021, já totalizam mais de uma tonelada da droga.