PF cumpre 14 mandados em operação contra fraudes no auxílio Autoridades afirmam que organização criminosa também agia com fraudes no FGTS, no INSS e tráfico de drogas

PF apreendeu cartões Divulgação/ Polícia Federal - 18.11.2020

A PF (Polícia Federal) faz operação Resiliência na manhã desta quarta-feira (18) contra esquema de fraudes no auxílio emergencial.

As autoridades cumprem 14 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, criminosos recebiam o auxílio fraudado em nome próprio e viabilizavam a fraude em nome de terceiros, pelo que recebiam um percentual do valor recebido.

Veja imagens da operação resiliência, divulgadas pela Polícia Federal:

A mesma organização criminosa também era envolvida em outros crimes, como fraudes no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), no INSS e tráfico de drogas.

Segundo a última atualização da PF, cinco pessoas foram presas em flagrante, duas pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e três por posse ilegal de arma de fogo.