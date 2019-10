PF cumpre mandados em operação envolvendo ex-diretor da Dersa

Do R7

PF cumpre mandados na manhã desta terça-feira Bruno Escolastico/Futura Press/Estadão Conteúdo – 23.04.2019

Na manhã desta terça-feira (29), a Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem 11 mandados de busca e apreensão em etapa da Operação Lava Jato de São Paulo denominada “Pasalimani". A operação tem como objetivo investigar a possível prática de crimes de lavagem de dinheiro por Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, empresa estatal paulista Desenvolvimento Rodoviário S/A, operador financeiro do PSDB, com a participação de familiares e prestadores de serviço.

Os mandados são cumpridos nas cidades de São Paulo, Taubaté, Ubatuba, Taboão da Serra e Itapetininga.

Paulo Vieira de Souza já foi condenado pela Justiça Federal em São Paulo a mais de 145 anos de prisão por esquema de desvio de verbas públicas e mais de 27 anos de prisão por atuação na formação de cartel constituído por construtoras para obras da Dersa no Rodoanel Sul e no Sistema Viário.

Viera de Souza também responde a um processo, na Justiça Federal de São Paulo, por crimes de corrupção e lavagem internacional.

O foco das investigações nesta fase são atos de lavagem cometidos dentro do território nacional, com o auxílio de terceiros ligados a ele e por intermédio sobretudo do uso de pessoas jurídicas.