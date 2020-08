PF de Brasília deixará Máscara Negra; veja novo local A corporação deve se transferir para o Multibrasil Corporate, na Asa Norte, em um complexo de quatro torres, com aluguel de R$ 1,4 milhão

Polícia Federal de Brasília deixará o Máscara Negra Reprodução Google Street View

A PF (Polícia Federal) de Brasília deixará o edifício Máscara Negra, edifício que ocupa desde a década de 1960. A corporação deve se transferir para o Multibrasil Corporate, na Asa Norte, em um complexo de quatro torres.

O objetivo da mudança é agrupar, em um só local, todas as unidades que compõem os órgãos centrais da PF - atualmente, as diversas áreas da corporação estão espalhadas por Brasília.

O custo mensal do aluguel do novo edifício será de R$ 1,4 milhão – a corporação argumenta que haverá uma economia sobre esse valor, após os términos de contratos dos demais prédios.

Imagem do novo prédio da PF em Brasília Reprodução

A nova sede da PF conta com oito elevadores, 518 vagas de garagem privativas, restaurante, academia exclusiva, auditório com 300 lugares e salas de treinamento. A iluminação do local é de led e haverá reutilização de águas pluviais.

O Máscara Negra, como é conhecido o atual edifício, já chegou a ser isolado após vidros das janelas caírem. O prédio não tem escada de emergência, nem vaga na garagem para todos os servidores.