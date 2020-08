PF deflagra operação que investiga ameaças a consulado chinês em SP

Do R7

Funcionário recebeu e-mail com ameaças Divulgação/ PF - 24.08.2020

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta segunda-feira (24) a operação Pronta Resposta, por causa de ameaças contra o Consulado da República Popular da China, em São Paulo.

De acordo com a PF, na última sexta-feira (21), um representante do consulado chinês procurou as autoridades para comunicar o recebimento de um e-mail que pedia o fechamento da representação consular, sob ameaças de ataques terroristas.

Segundo as mensagens, os ataques começariam nesta segunda e, por isso, a PF fez protocolos de urgência e identificou a origem do ataque.

As autoridades cumprem mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Foram apreendidos computadores e aparelhos celulares em busca da motivação do crime e da eventual participação de outros envolvidos.