PF encaminha à CPI inquéritos da Covaxin e nega corte de vídeo

Depoimento de Pazuello à PF sobre suposta prevaricação de Bolsonaro foi apenas por escrito, segundo a PF Adriano Machado/ REUTERS 20.05.2021

A Polícia Federal informou, por meio de nota à imprensa, que encaminhou aos integrantes da CPI da Covid a íntegra dos autos do inquérito que apura eventuais irregularidades na aquisição da vacina indiana Covaxin . "Foram também encaminhados os vídeos contendo os depoimentos de oito pessoas intimadas, todos sem qualquer edição", diz a nota.

Segundo a PF, o envio dos documentos ocorreu na segunda-feira (2), mesma data em que a comissão parlamentar recebeu a cópia, também integral, do inquérito instaurado por determinação da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber . Esta segunda investigação apura se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou no caso da Covaxin, após ser alertado sobre irregularidades pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) e por seu irmão, o servidor Luís Ricardo Miranda, em março deste ano.

Os irmãos Miranda afirmam terem avisado Bolsonaro sobre suspeitas de irregularidades na compra da Covaxin . Na investigação, a PF apura se o presidente não tomou as medidas cabíveis após tomar conhecimento da denúncia, o que constitui crime de prevaricação.

Corte de vídeo

Notícias veiculadas pela imprensa sugeriram que, em relação ao depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a PF enviou à CPI apenas o vídeo do inquérito sobre a negociação da Covaxin - e teria cortado a gravação sobre a investigação sobre prevaricação, em que Pazuello teria citado Bolsonaro.

Na nota enviada à imprensa, a PF nega que tenha filmado Pazuello no segundo inquérito - apenas no primeiro. "As alegações defensivas do depoente, embora não estejam gravadas, foram registradas por escrito e igualmente encaminhadas na íntegra", informa.

A Polícia Federal disse, ainda, que "em obediência às disposições processuais penais e com o objetivo de resguardar o andamento das investigações, solicitou à comissão parlamentar o necessário sigilo das oitivas". Além disso, a corporação determinou abertura de investigação para apurar o vazamento dos inquéritos e depoimentos.