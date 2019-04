PF faz buscas na sede do PSL em MG por campanhas suspeitas em 2018

PF mira a sede do PSL em Minas Gerais nesta segunda Bruno Escolastico/Futura Press/Estadão Conteúdo – 23.04.2019

A Polícia Federal faz buscas na sede do PSL em Belo Horizonte, capital mineira, nesta segunda-feira (29), para esclarecer suspeita de irregularidade na aplicação de recursos referentes a campanhas eleitorais femininas do partido no Estado no ano de 2018.

Na época, o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, era o presidente da legenda em Minas Gerais. Porém, Antônio não é objeto de busca da Polícia Federal nesta segunda-feira.

A operação "Sufrágio Ostentação" cumpriu sete mandados judiciais de busca e apreensão, todos expedidos pela 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte — dois na capital, dois em Contagem, um em Coronel Fabriciano, um em Ipatinga e um em Lagoa Santa.

Houve a apreensão de documentos relativos a produção de material gráfico de campanhas eleitorais.

Antônio nega candidaturas-laranja nas Eleições 2018 Renato Costa /Framephoto/Estadão Conteúdo - 10.04.2019

Candidaturas laranja

Em fevereiro, reportagem do jornal O Estado de S.Paulo apontou que o ex-deputado federal e ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), teria participado de um esquema de candidaturas laranjas em Minas Gerais para desviar recursos eleitorais e beneficiar empresas ligadas a seu gabinete na Câmara.

Na época, Álvaro atacou a reportagem e disse que o jornal tenta desestabilizar o governo: "Sou o alvo de uma matéria que deturpa os fatos e traz denúncias vazias sobre nossa campanha em Minas Gerais. A distribuição do Fundo Partidário do PSL cumpriu rigorosamente o que determina a lei".

Em nota enviada à reportagem, o ministro afirma que o seu partido "seguiu rigorosamente o que determina a legislação eleitoral".

Confira a nota, na íntegra:

O ministro Marcelo Álvaro Antônio reitera que o partido seguiu rigorosamente o que determina a legislação eleitoral. Ele afirma que segue à disposição da Polícia Federal para prestar todas as informações necessárias, “pois há mais de um mês me ofereci espontaneamente para prestar depoimento às autoridades do caso”, diz Marcelo Álvaro Antônio.

O ministro reforça sua confiança no trabalho isento, sério e justo das autoridades. “O que vem me atingindo há cerca de 3 meses é resultado de uma disputa política local, cujos interesses são prejudicados com minha presença no Ministério do Turismo”, completa o ministro.

Marcelo Álvaro Antônio esclarece, ainda, que já entregou ao Ministério Público de Minas Gerais as provas das verdadeiras motivações das supostas denúncias. “Sigo confiante de que a verdade prevalecerá”, finaliza.