PF faz operação em 3 Estados contra desvios em prefeitura do Paraná Cerca de 75 agentes cumprem 27 mandados judiciais, sendo 4 de prisão temporária e 23 de busca e apreensão por irregularidades em Pinhalão

Seis projetos de 2010 a 2015 são investigados Reprodução/Record TV

A PF (Polícia Federal) deu início na manhã desta quinta-feira (3) a uma operação com o objetivo de investigar desvios de recursos públicos na prefeitura do município paranaense de PInhalão.

Cerca de 75 policiais federais cumprem 27 mandados judiciais, sendo 4 mandados de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão nas cidades de Pinhalão, Joaquim Távora, Pinhais, Tomazina e Umuarama no Paraná, Garça em São Paulo e Varginha em Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Curitiba (PR).

Foram investigados seis projetos realizados com recursos da União no município, no período de 2010 a 2015. Neles, houve a aplicação de R$ 13 milhões. Suspeita-se que foram desviados entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões.

A Operação leva o nome de Café Expresso em alusão à principal atividade econômica da região em que se situa a cidade.