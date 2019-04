Márcio Neves, do R7

PF fecha passagens clandestinas na fronteira do Brasil com Argentina Operação foi feita em conjunto com a Gendarmeria Nacional Argentina, a Força Nacional do país vizinho. Dois argentinos foram presos na ação

Equipes de policiais brasileiros e argentinos fiscalizam fronteira entre os dois países Divulgação/PF

Policiais Federais brasileiros e argentinos realizam, desde a última quarta-feira (19), uma operação conjunta para realizar o bloqueio de passagens clandestinas na fronteira entre o Brasil e a Argentina.

Entre as cidades de Santo Antônio do Sudoeste, no Brasil, e San Antônio, na Argentina, policiais fecharam duas passagens entre os países.

As equipes percorrem a área de fronteira na região de Foz do Iguaçu, no Paraná, um trecho, segundo a PF, "conhecido por ser caminho de contrabandistas e traficantes".

Uma equipe da Gendarmeria Argentina chegou a apreender uma carreta e um trator que fazia a travessia por um desses locais, o motorista e o operador do trator, ambos de nacionalidade argentina, foram presos e levados para uma delegacia na provincía de Missiones.

Segundo a Polícia Federal, a operação é "uma ação conjunta na fronteira sudoeste paranaense com a união de forças dos dois países no combate à crimes transfronteiriços".