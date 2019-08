PF inicia ação que combate crimes no INSS de São José dos Campos

Operação foi batizada de Double Life Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress - 25.3.2019

A PF (Polícia Federal) iniciou nesta terça-feira (6) uma operação de combate a crimes previdenciários em agência do INSS em São José dos Campos (SP).

As autoridades cumprem três mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão em São José dos Campos (SP), Caraguatatuba (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A operação foi batizada de Double Life.

A investigação começou em junho deste ano, depois da notícia de que um idoso havia sido preso tentando sacar valores de aposentadoria no Banco do Brasil em São José dos Campos utilizando documento de identificação pessoal falso.

O objetivo das investigações era identificar os envolvidos no esquema. Segundo a PF, "descobriu-se um esquema organizado e montado para fraudar benefícios previdenciários de outras espécies, tais como aposentadorias, auxílio doença, salário maternidade, sendo as fraudes praticadas com auxílio direto de um servidor público da agência do INSS de São José dos Campos".

Os criminosos cooptavam pessoas ou dados pessoais de terceiros, um servidor público na agência do INSS de São José dos Campos realizava a inclusão das informações no sistema de dados do Instituto e criava os benefícios previdenciários falsos em nome das diversas pessoas cooptadas — foram identificadas 27 pessoas envolvidas até o momento.

Em seguida, funcionário público envolvido nas fraudes gerava direito a valores atrasados de benefícios, resultando em grandes quantias a serem sacadas pelos beneficiários cooptados e a quadrilha utilizava diversas pessoas para comparecerem às agências bancárias e realizarem a retirada do cartão magnético e, posteriormente, efetuava o saque dos valores indevidos resultantes dos benefícios do INSS fraudulentamente implantados, dividindo entre seus membros a vantagem financeira obtida.

Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário e inserção de dados falsos em sistema de informações. As penas máximas somadas podem chegar a 25 anos de prisão.