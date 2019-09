Giuliana Saringer, do R7

PF inicia operação para investigar fraudes no INSS Investigações apontam que esquema gerou prejuízo de cerca de R$ 55 milhões. Autoridades cumprem 22 mandados PF

Esquema concedia benefícios irregulares Divulgação Polícia Federal

A PF (Polícia Federal) deflagrou a operação Cronocinese na manhã desta segunda-feira (23) para colher provas sobre a participação de advogados, contadores e servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em fraudes contra o Sistema Previdenciário.

São cumpridos 22 mandados, sendo um em Guarulhos, um em Diadema e 20 na capital de São Paulo.

O prejuízo é da ordem de R$ 55 milhões, segundo as investigações.

O esquema consistia em incluir tempo de contribuição fictício para conseguir aposentadorias, o que acontecia por meio da transmissão de GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), feita por empresas inativas.

As fraudes fizeram com que pessoas que não tinham direito recebessem aposentadoria, já que informavam vínculos de trabalho inexistentes.

O documento é usado para empresas para recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e para disponibilizar à Previdência Social informações relativas aos segurados, inclusive para comprovar o tempo de contribuição dos funcionários.

As investigações apontam que fraudes eram concentradas em seis servidores do INSS e dois escritórios de contabilidade eram responsáveis pela inserção dos dados falsos nos sistemas do INSS e pela transmissão das GFIPs contendo os períodos fictícios.

De outro lado, cinco advogados foram identificados como sendo os responsáveis pela captação de clientes e pela formalização dos requerimentos de aposentadoria junto ao INSS.

Os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato e inserção de dados falsos em sistemas de informação, cujas penas variam de 2 a 12 anos de reclusão.