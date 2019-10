PF inicia quarta fase da operação Carne Fraca nesta terça

Estima-se pagamento de R$ 19 mi em propina Reprodução/ Polícia Federal - 01.10.2019

A PF (Polícia Federal) inicia a quarta fase da operação Carne Fraca na manhã desta terça-feira (1º), batizada de Romanos. Foram mobilizados 280 policiais federais para o cumprimento de 68 mandados de busca e apreensão em nove estados brasileiros.

São eles: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

As medidas cautelares foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR.

Um dos alvos é a companhia União Avícola do ex-senador Cidinho Santos (PL), ligado ao ex-ministro Blairo Maggi.

Veja a lista completa:

• Alberto Miranda

• Alfeo Mantovani

• Alvaro Neubauer

• Antonio Carlos Prestes Pereira

• Camilo Peretti

• Chs Agronegócio - Industria e Comércio Ltda

• Chs Agronegócio - Indústria e Comércio Ltda

• Chs Comércio Serviços e Soluções Agrícolas Ltda

• Dalnei Oliveira Correa

• Daniel Martins Bressan

• Davy Marcelo de Mattos Gregorio

• Debora de Avila Silva

• Delbio de Oliveira Naves

• Denise Panebianchi Antonangelo

• Edmundo Gorte

• Enio Brasil Domingues Maydana

• Estrela Distribuidora de Eletrodomésticos Ltda

• Everton Eckert Fauth

• Fabio do Rosario Silverio

• Florentino Siben

• Gabriel Brandalise

• Glomir Vanz

• Gustavo Jose Candido dos Santos

• Iara Rodrigues da Silveira

• Janice Schmidt

• João Alberto Guerreiro

• João Eloir Silva da Veiga

• João Maria Chaves

• Jorge Luiz Domingues Rodrigues

• Jorge Luiz Rogelin

• Jose Edair Padilha Vicente

• José Luiz de Souza

• Jose Marcio Pimentel Martins

• Jose Vicente Pereira Martins da Silva

• Josenei Baretta

• Josenei Manoel Pinto

• Katia Mendes Francisco

• Kenia Moraes Resende

• Ladair Peretti

• Laercio Jose Brunetto

• Leonardo de Oliveira Junqueira Fonseca

• Luiz Alberto da Silva

• Luiz Antonio Alves da Rocha

• Luiz Renato Rodrigues

• Marcelino Risden Neto

• Marcio Pinto Ferreira

• Mauro Henrique Gonzaga Teixeira

• Melissa Muniz Freire

• Miron Mitterer

• Nazareth Aguiar Magalhaes

• Nivea Caroline Morais Silva Buchi

• Osvaldo Alves Ferreira

• Paulo Vinicius da Costa Mendes

• Plinio Zang

• Priscila Maris de Souza Silvestre

• Rafael Martins Felicio

• Renato Brusamarello

• Ricardo Jose Buosi

• Ronaldo Dias de Oliveira

• Roney Nogueira dos Santos

• Rui Buratto

• Sadi Saldanha Aguirre

• Solange Durigon

• Suair Pereira Barbosa

• Talita Sousa Cruz

• União Avícola Agroindustrial Ltda

Operação investiga crimes de corrupção passiva

O objetivo do inquérito é investigar crimes de corrupção passiva praticados por auditores fiscais agropecuários federais, que beneficiavam um grupo de empresários do ramo alimentício.

Segundo a PF, o grupo de empresários indicou 60 auditores que teriam sido beneficiados com o pagamento de propina, com valor estimado de R$ 19 milhões.

Os valores eram pagos em espécie por meio do custeio de planos de saúde e por contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas que representavam o interesse dos fiscais.

O esquema teria sido interrompido em 2017, quando o grupo passou por uma reestruturação interna.

A assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disse, em nota, que está tomando as medidas cabíveis. Leia a nota:

"Sobre a 4ª Fase da Operação Carne Fraca, desencadeada hoje (1°) pela Polícia Federal (PF), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informa que:

1. Como frisou a autoridade policial, a Operação Romanos diz respeito a desdobramentos de investigações relativas a fatos ocorridos até 2017.

2. As informações sobre os servidores alvos dessa etapa da operação foram enviadas hoje ao Mapa, que já tomou e continuará tomando todas as providências e sanções legais cabíveis. Desde a primeira fase da Operação, o Mapa acompanha as investigações, colabora com as autoridades policiais e judiciárias, agindo sempre em defesa da probidade do serviço público.

3. O Ministério reafirma a plena confiança em sua área de fiscalização agropecuária, já reestruturada, e entende que essa situação é uma exceção à regra e não compromete a efetiva atuação de seus 2.500 fiscais. Este governo vem fazendo e continuará fazendo a modernização e o aperfeiçoamento do sistema".