PF intima Sonia Guajajara sob acusação de difamar governo

Na imagem, Sonia Guajajara Divulgação

A PF (Polícia Federal) intimou a líder indígena Sonia Guajajara para depor em um inquérito sob a acusação de difamar o governo federal.

O inquérito foi aberto a pedido da Funai (Fundação Nacional do Índio) e tem como base a websérie Maracá, que fala sobre as violações de direitos cometidas contra povos indígenas durante a pandemia de covid-19.

Para a Funai, Guajajara e a entidade difamam o governo federal com a produção audiovisual. As denúncias feita pela Abip, segundo a líder indígena, já foram inclusive reconhecidas no STF (Supremo Tribunal Federal), pela ADPF 709, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso.

"Não irão prender nossos corpos e jamais calarão nossas vozes. Seguiremos lutando pela defesa dos direitos fundamentais dos povos indígenas e pela vida", afirma a líder indígena.