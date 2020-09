PF investiga desvios na compra de combustível no interior paulista As investigações apontaram um grande aumento nos gastos das secretarias de dois municípios com o abastecimento de veículos públicos

A Polícia Federal (PF) fez nesta terça-feira (22) duas operações por suspeita de desvio de recursos em duas prefeituras do interior paulista: Areias e São José do Barreiro. Além dos dois municípios, foram cumpridas ordens de busca e apreensão em Cruzeiro, Pindamonhangaba e Santo Antônio do Pinhal.

As investigações, que tiveram início há mais de um ano, apontaram um grande aumento nos gastos das secretarias de Saúde e Educação dos dois municípios com a compra de combustíveis e lubrificantes. A partir de uma análise das frotas, área dos municípios e frequência dos deslocamentos, a Polícia Federal constatou que era impossível que os gastos correspondessem a necessidades reais.

Foram identificadas, segundo a PF, uma série de fraudes, como direcionamento das licitações, superfaturamento nas compras, abastecimento de veículos particulares com combustível pago com dinheiro público e uso pessoal de carros abastecidos pelo Executivo municipal.

Em São José do Barreiro, os contratos sob suspeita totalizam R$ 4,7 milhões, sendo mais de R$ 1 milhão de recursos federais. Em Areias, as contratações que estão sendo investigadas tem um valor total de R$ 3,1 milhões, sendo R$ 712,8 mil de recursos federais.

Outro lado

A prefeitura de Areias informou, por nota, que disponibilizou toda a documentação solicitada pela polícia. “As contas públicas municipais dos anos de 2017 e 2018 já se encontram aprovadas pelo Tribunal de Contas, bem como as do ano de 2019, que já possui parecer favorável da fiscalização”, diz o comunicado, assinado pelo prefeito Paulo Henrique de Souza Coutinho.

No comunicado, ele ressalta que está “sereno” e que “a municipalidade não tem qualquer envolvimento com as irregularidades investigadas”.

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a prefeitura de São José do Barreiro e aguarda resposta.