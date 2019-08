PF mira grupo que planejava atentado contra policiais

Cerca de 30 policiais e agentes da Susepe participam da ação Imagem de Arquivo/Agência Brasil/ 17.04.2019

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta, 22, a Operação Praesidium, para desarticular grupo criminoso investigado por planejar atentado contra policiais federais que atuam no Rio Grande do Sul.

Quatro mandados de busca e apreensão são cumpridos nos município de Santa Vitória do Palmar e dentro da Penitenciária de Rio Grande.

Segundo a PF, o nome da operação - Praesidium - corresponde à palavra latina que significa proteção e da qual também se originou a palavra presídio.

A PF diz que o termo escolhido "remete à necessidade de proteção de todos os envolvidos no combate à criminalidade e ao compromisso institucional de proteger a integridade de seus servidores".

Cerca de 30 policiais federais e agentes da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) participam da ação.

A PF instaurou inquérito em julho após receber informações que indicavam "conluio entre um detento da Penitenciária de Rio Grande e pessoas de Santa Vitória do Palmar para cometer atentado contra a vida de policiais federais que atuam no combate ao tráfico de drogas".

A ofensiva do grupo seria uma represália às ações da PF na região, como as operações "Anjos da Praia" e "Strike", que resultaram na prisão de mais de 100 investigados por tráfico de drogas e na apreensão de cerca de três toneladas de entorpecentes entre os anos de 2016 e 2019 no extremo sul do estado.

