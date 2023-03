PF pede ao STF para saber se ex-secretário-executivo do DF estava em grupo de policiais A Polícia Federal investiga se Fernando de Sousa Oliveira estava em aplicativo de mensagem no dia 8 de janeiro PF pede ao STF para saber se ex-secretário estava em grupo de policiais em 8 de janeiro

A- A+

Vândalos invadiram e depredaram Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF Joedson Alves/Agência Brasil - 8.1.2023

A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal para que seja realizada uma "simples análise complementar" dos dados do “Difusão”, um dos grupos de Whatsapp de policiais e autoridades de segurança do Distrito Federal e usado no dia 8 de janeiro, quando houve a invasão às sedes dos Três Poderes em Brasília.



O pedido partiu da Polícia Civil e foi enviado pela PF. A PF quer saber quando Fernando de Sousa Oliveira, na época secretário-executivo de Segurança Pública do DF (SSP-DF), foi incluído e excluído do grupo.

"Cumpro informar que o programa utilizado para extração do conteúdo eletrônico informa todos os participantes que estiveram presentes no(s) grupo(s) pelo período em que o usuário do aparelho celular analisado esteve presente em tal grupo, razão pela qual todos os participantes foram qualificados no Relatório de Análise", disse o delegado Raphael Astini.

A PF quer investigar se o então gestor alertou o grupo antes dos atos extremistas de 8 de janeiro e se foi ignorado.





























































Manifestantes contrários a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) furaram o bloqueio realizado na Esplanada dos Ministérios pela Polícia Militar do Distrito Federal, na tarde desta domingo (8). EVARISTO SA / AFP

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

poiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a invasão ao Palácio do Planalto. LUCAS NEVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O grupo subiu a rampa do Congresso Nacional e invadiu a parte superior, onde ficam as cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. EVARISTO SA / AFP

Teto do Congresso Nacional foi completamente ocupado pelos invasores, que pedem pela prisão do presidente Lula e por intervenção militar. Eduardo F S Lima/Futura Press/Estadão Conteúdo - 08.01.2022

Manifestantes bolsonaristas invadem o Congresso Nacional, em Brasília, neste domingo (8). MATHEUS W ALVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a invasão ao prédio do Congresso Nacional. LUCAS NEVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Participantes do ato contrário ao presidente Lula vestem as cores verde e amarelo, além de carregarem bandeiras do Brasil. Lucas Neves/Enquadrar/Estadão Conteúdo - 08.01.2022

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro caminham em direção ao Congresso Nacional durante a retomada de protestos contra o governo do presidente recém-empossado Luiz Inácio Lula da Silva (PT). WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Homens são vistos com ferimentos e camisa com manchas de sangue nas proximidades do Palácio do Planalto durante ato neste domingo. Scarlett Rocha/Agif/Estadão Conteúdo - 08.01/2022

Policiais revistam manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que chegam à Esplanada dos Ministérios. WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestante é flagrado segurando a bandeira do Brasil, após invadir a sede dos três poderes em Brasília.

Scarlett Rocha/Estadão Conteúdo - 08.01/2022

Partidos políticos e parlamentares informaram que vão acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) com pedido de intervenção federal no Governo do Distrito Federal. REUTERS/Adriano Machado

Integrante da manifestação depreda o Palácio do Planalto em Brasília. REUTERS/Adriano Machado

Manifestantes vestem máscara para se proteger de gás lacrimogênio, lançado pela Polícia Militar na tentativa de dispersá-los. REUTERS/Adriano Machado

A porta do armário do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morais, foi arrancada pelos invasores durante manifestação em Brasília. Reprodução/Redes sociais Publicidade

"O pedido se deve ao fato de que o requerente exercia função de natureza administrativa na SSP-DF, sem relação com a atividade finalística, e não integrava o referido grupo antes do dia 9 de janeiro de 2023, data em que a SSP-DF já estava sob gestão da Intervenção Federal. O esclarecimento é necessário para evitar possíveis conclusões equivocadas que possam prejudicar a esfera pessoal e funcional", firmou trecho do pedido.

CPI





Oliveira afirmou em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do DF, que investiga os atos extremistas em Brasília, que as ações acordadas por representantes das forças militares na sexta-feira anterior ao dia 8 de janeiro não foram seguidas.

"As ações executadas no dia 8 não condizem com o que foi acordado na sexta. Eu não tive acesso aos planos de cada força, não tive acesso a nenhum planejamento operacional especificando quantitativos. Nós fizemos uma reunião logo depois que assumi o cargo", explicou Oliveira ao responder a uma pergunta feita pela deputada distrital Jaqueline Silva (Agir).