PF quer ouvir Bolsonaro sobre denúncias de Moro Documento foi encaminhado ao ministro Celso de Mello, que conduz as investigações sobre suposta tentativa de interferência política na PF

O presidente Bolsonaro ao lado do ex-ministro Sergio Moro October 3, 2019. REUTERS/Adriano Machado/ Foto de Arquivo

A delegada da Polícia Federal Christiane Correa Machado encaminhou na última sexta-feira (19) um ofício ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo que o decano determine o depoimento presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no inquérito que apura se ele tentou interferir politicamente na PF para blindar aliados e familiares de investigações, como alegou o ex-ministro Sergio Moro ao deixar o governo.

No ofício, a delegada afirma que ‘as investigações se encontram em estágio avançado, razão pela qual nos próximos dias torna-se necessária a oitiva’ de Bolsonaro.

Parte dos investigadores que atuam no inquérito avalia que, até o momento, não foram encontradas provas que o incriminem e aponta que a tendência é que o procurador-geral da República, Augusto Aras, peça o arquivamento do caso.

O entendimento desse grupo é o de que, neste momento, as acusações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro provocam mais estrago político do que jurídico para Bolsonaro.

