PGE pede unificação de ações contra chapa Bolsonaro-Mourão

Na imagem, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão Fátima Meira / FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/03/2019

A PGE (Procuradoria-Geral Eleitoral) pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nesta terça-feira (1º), unificação do julgamento de quatro ações que contestam a chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão e solicitou quebra de sigilo bancário e fiscal de cinco investigados.

O pedido consta em manifestação assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral, Renato Brill de Góes. As quatro ações contestam abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação apresentadas desde 2018.

Leia mais: TSE encerra coleta de provas em ação contra chapa de Bolsonaro

O vice-PGE argumenta que a unificação das ações por partes diferentes vai ao encontro de uma adequada prestação jurisdicional e ainda ser inequívoco que as ações devem ter solução jurídica uniforme e coerente. "A identidade entre essas demandas, pois, é fato incontroverso e reconhecido pelos sucessivos ministros relatores que conduzem as respectivas instruções das aludidas representações”, afirma.

No mesmo documento, Góes solicitou quebra de sigilo bancário e fiscal de cinco investigados, além de pedir que a corte eleitoral aguarde o resultado final do compartilhamento parcial de provas reunidas no inquérito das fake news, em tramitação no STF (Supremo Tribunal Federal).

Veja também: Proposta para a Amazônia gera novo desgaste entre Bolsonaro e Mourão

"Sem essas providências, registre-se, haverá uma limitação de conteúdo probatório com enorme prejuízo ao real esclarecimento dos fatos, com potencial prejuízo da própria prestação jurisdicional a ser realizada”, afirma.