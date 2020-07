PGR denuncia deputado Otoni de Paula por difamação e injúria 

Clebio Cavagnolle, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, o deputado federal Otoni de Paula Reprodução Câmara dos Deputados

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou nesta terça-feira (14) o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelos crimes de difamação, injúria e coação no curso do processo.

De acordo com a denúncia, o deputado federal fez, nos dias 16 de junho e 5 de julho deste ano, duas transmissões ao vivo pela internet, nas quais imputou, por cinco vezes, fatos afrontosos à reputação do ministro Alexandre de Moraes e, por 19 vezes, ofendeu a dignidade e o decoro do magistrado.

Leia mais: PGR denuncia deputado Arthur Lira por propina de R$ 1,6 milhão

O parlamentar também é acusado de, nessas duas ocasiões, empregar violência moral e grave ameaça para coagir Moraes e, com isso, beneficiar a si mesmo e ao jornalista Oswaldo Eustáquio Filho.

Ambos são investigados no Inquérito nº 4.828, que apura, entre outros crimes, a movimentação de recursos destinados a realizar propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política.

Veja também: PGR denuncia Aécio Neves por corrupção em esquema de R$ 65 mi

“As expressões intimidatórias utilizadas pelo denunciado escapam à proteção da imunidade parlamentar e atiçam seus seguidores nas redes sociais, de cujo contingente humano já decorreram investidas físicas contra o Congresso e o próprio Supremo”, afirmou o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros.

Procurado, o deputado ainda não se manifestou. O espaço está aberto para manifestação.