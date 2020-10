PGR pede abertura de investigação contra Joice Hasselmann

Áudio mostra Joice cobrando criação de perfis falsos Pedro Ladeira/Folhapress - 16.10.2018

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu nesta quinta-feira (1º) a abertura da investigação contra a deputada federal e candidata à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann (PSL-SP).

"O Procurador-Geral da República requer a instauração de inquérito em desfavor de Joice Cristina Hasselmann", escreveu Aras, que estabelece o prazo de 60 dias para a conclusão das investigações.

Na ação, Joice é denunciada pelo seu envolvimento no chamado "gabinete do ódio". As investigações apuram ameaças, ofensas e a disseminação de fake news contra integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) e seus familiares. O relator do processo é o Ministro Luiz Roberto Barroso.

Um dos fatos que levou ao desdobramento da investigação leva em conta um áudio em que ela pede a ajuda de um interlocutor desconhecido para a criação de perfis falsos nas redes sociais a fim de promover ataques a adversários políticos.

Na gravação, supostamente, a deputada diz: “Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para algumas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter especialmente, Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs em cima de mim”.