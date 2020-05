PGR pede divulgação parcial de vídeo para evitar uso eleitoral

Parecer é sobre reunião ministerial feita em 22 de abril no Palácio do Planalto Marcos Corrêa/PR 22.04.2020

A PGR (Procuradoria Geral da República) protocolou no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (14) um parecer em que defende que o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril seja divulgado parcialmente, nos mesmos moldes da sugestão feita pela AGU (Advocacia-Geral da União), já os advogados de Sérgio Moro no processo, por outro lado, defendem a publicação integral do vídeo.

"A divulgação integral do conteúdo o converteria, de instrumento

técnico e legal de busca da reconstrução histórica de fatos, em arsenal de uso

político, pré-eleitoral (2022), de instabilidade pública e de proliferação de

querelas e de pretexto para investigações genéricas sobre pessoas, falas,

opiniões e modos de expressão totalmente diversas do objeto das

investigações", escreveu o procurador-geral da República, Augusto Aras.

Com estas alegações, Aras defende que deve "se levantar o sigilo apenas das falas do Presidente da República que digam respeito ao objeto deste inquérito, notadamente as que tratam da atuação da Polícia Federal, da "segurança", do Ministério da Justiça, da Agência Brasileira de Inteligência e da alegada falta de informações de inteligência das agências públicas".

AGU, Moro e a PGR (Procuradoria Geral da República) assistiram ao vídeo em conjunto na última terça-feira (12) e não puderam realizar gravações deste material, e a transcrição dele ainda não havia sido liberada pela PF.