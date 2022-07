PGR quer ouvir ex-presidentes da Petrobras e do BB para saber se Bolsonaro interferiu Diligências são baseadas em declarações de Roberto Castelo Branco, que disse ter trocado mensagens com o chefe do Executivo PGR quer ouvir ex-presidentes da Petrobras e do BB para saber se Bolsonaro interferiu

Fachada da sede da Petrobras, na região central do Rio de Janeiro GABRIEL BASTOS/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.6.2022

A Procuradoria-Geral da República (PGR) quer ouvir o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e o do Banco do Brasil, Rubem Novaes, sobre eventual interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas estatais. De acordo com a PGR, as oitivas são importantes para trazer elementos para avaliar o teor das acusações.

Roberto Castelo Branco afirmou em entrevista que teria, no celular funcional, entregue à Petrobras quando ele saiu do cargo, diálogos que incriminariam o presidente. A intenção seria interferir nos preços aplicados sobre o combustível para obter aceitação eleitoral.

De acordo com a PGR, os elementos enviados à instituição até o momento não são suficientes para caracterizar o crime. Por conta disso, são necessárias mais diligências relacionadas ao caso.

O documento é assinado pela vice-procuradora-geral da república, Lindôra Araújo. "Os elementos apresentados até o presente momento não comportam convicção ministerial suficiente para a instauração da investigação pleiteada. Todavia, o diálogo mantido e de teor não negado pelos interlocutores suscita maiores esclarecimentos que podem nortear providências investigativas não açodadas ou temerárias", escreveu.

O pedido foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.