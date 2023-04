PGR quer que processo contra 12 detidos em frente a quartéis no Acre e no Pará vá para 1ª instância Segundo o Ministério Público Federal, 'não há indícios de que essas pessoas tenham se associado àquelas que estavam acampadas' PGR quer que processo contra 12 detidos em frente a quartéis no Acre e no Pará vá para 1ª instância