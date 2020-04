Do R7, com Agência Estado

PGR vai analisar petição com notícia-crime contra Bolsonaro O pedido para que a PGR se manifeste foi feito pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF. A expectativa é que o documeto seja arquivado

O procurador-geral da República, Augusto Aras Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo - 26.09.2019

A PGR (Procuradoria-Geral da República) recebeu nesta terça-feira (31) e vai analisar petição que apresenta notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro, movida pelo deputado federal petista Reginaldo Lopes.

O pedido para que a PGR se manifeste foi feito pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que o documeto seja arquivado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras.

A notícia-crime é um instrumento usado para alertar sobre a ocorrência de um ilícito. O parlamentar quer enquadrar o presidente no artigo 268 do Código Penal, que consiste em infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. O crime tem pena de um mês a um ano.

O parlamentar menciona a manifestação no dia 15 em que Bolsonaro cumprimentou seus apoiadores. Também vai aditar a ação para citar o episódio em que o presidente visitou vários comércios locais ainda abertos em Brasília e cumprimentou populares, tirou selfies, e defendeu o fim do isolamento contra o coronavírus no comércio.

A petição seguirá o trâmite normal de qualquer procedimento que chega à PGR. Ainda não houve manifestação do órgão ministerial.

Aras tem sido pressionado também internamente na Procuradoria para mover ações contra a Medida Provisória que inseriu igrejas e lotéricas em serviços essenciais, e também para impedir declarações do presidente que não sigam orientações do Ministério da Saúde. No entanto, Aras já arquivou uma representação e disse não ver crime nos discursos de Bolsonaro.