Piloto de helicóptero militar que caiu em MT deve ser operado hoje

Os três ocupantes do helicóptero da Força Nacional que caiu ontem em Mato Grosso (MT) estão bem e conscientes. A informação foi passada pela assessoria de imprensa do Ministério da Justiça.

Os três foram transferidos para um hospital de Cuiabá, onde recebem tratamento.

O piloto do helicóptero, Renato Souza, deve passar por uma cirurgia na coluna, mas está bem e consciente. O copiloto, Luiz Berberick, que sofreu fratura exposta na perna, passou por cirurgia na quinta-feira (8) à noite e está em recuperação. O tripulante, Emerson Martins, está passando por exames de rotina. Nenhum corre risco, afirma a assessoria.

O helicóptero, que estava em operação de combate às queimadas do Pantanal, havia saído de Corumbá (Mato Grosso do Sul) e caiu na região do Poconé (MT).

As três vítimas do acidente foram socorridas e levadas por um helicóptero da Marinha do Brasil para Porto Jofre, no mesmo município onde a aeronave caiu. Em em seguida transferidos para Cuiabá.

As causas do acidente ainda devem ser investigadas.