Piscina do Alvorada deve receber 130 crianças até o Natal Crianças do Sol Nascente puderam nadar na piscina olímpica do palácio, que já recebeu presidentes, seus familiares e convidados

Crianças do Sol Nascente na piscina do Palácio da Alvorada em Brasília nesta semana Reprodução Twitter Pátria Voluntária

Os 900 metros quadrados da piscina do Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República, já receberam as braçadas de Fernando Henrique Cardoso, os amigos dos filhos de Lula, o neto Gabriel de Dilma Rousseff, o filho caçula de Michel Temer e, nesta semana, 51 crianças do Sol Nascente, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal.

Até o Natal deste ano, um total de 130 crianças de diferentes entidades deve mergulhar na piscina dos brinquedos infláveis que foram montados na borda. É incomum que visitantes que não sejam da família ou convidados dos presidentes brasileiros tenham a oportuniade de usar a piscina. As visitas de crianças ao Alvorada é frequente, mas em geral elas ficavam nos jardins ou dentro da casa, como ocorria nos eventos promovidos pela primeira-dama Marcela Temer, que morou por pouco tempo no Alvorada.

Em 2005, uma reportagem mostrou fotos das férias que amigos de um dos filhos do então presidente Lula passaram no Alvorada. Os amigos de Luís Cláudio descreveram em blogs na internet os dias que passaram em Brasília, usando a piscina do Alvorada e fazendo passeios, usando toda a estrutura bancada com dinheiro público, o que causou polêmica. Durante todo o mandato, entre 2003 e 2010, Lula foi fotografo diversas vezes no local, inclusive à noite.

Já Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que governou o País durante entre 1995 e 2002, também fez uso da piscina – o motivo, porém, era melhorar a dor que sofria nas costas, e para isso FHC percorria a distância olímpica da piscina do Alvorada com frequência.

Nesta quinta-feira (3), 51 crianças do Mãos Solidárias, de Sol Nascente (DF), visitaram a residência do presidente e, durante a manhã, realizaram atividades e brincadeiras e tiveram acesso à piscina. A ação faz parte do programa Pátria Voluntária, que tem a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, como presidente.

“A intenção é cada ano a gente possa trazer entidades diferentes, que não se repita, para que mais crianças tenham a oportunidade de participar de um programa como esse”, afirma Adriana Pinheiro, secretária-executiva do programa Pátria Voluntária.

Bolsonaro também visitou as crianças durante o horário de almoço, acompanhado de ministros.

Piscina tem 50x18 metros e profundidade que varia de 0,70 a 2,10 metros Ichiro Guerra / PR

Piscina

O Palácio do Alvorada, inaugurado em 1958, foi a primeira construção da nova capital federal. A residência foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, tem uma área total de 400 mil metros e reúne peças de renomados pintores e escultores, como Di Cavalcante e Cândido Portinari.

A piscina foi construída no jardim interno do palácio, próximo à fachada leste e também possui grandes dimensões: 50x18 metros. De acordo com informações do site do governo federal, a piscina tem profundidade que varia de 0,70 a 2,10 metros e é revestida de azulejos azul “brenand”. Conta, ainda, com uma pérgola, um bar e uma churrasqueira.

Apesar do calor de Brasília na maior parte do ano, a piscina é aquecida. O aquecimento da piscina também já foi alvo de polêmcia. No dia da demissão do ex-ministro Sergio Moro, o presidente Bolsonaro, ao se defender da acusação de possível interferência na PF, citou que tinha mandado desligar o aquecimento da piscina do Alvorada para economizar dinheiro público. O aquecimento da piscina é solar, mas desde 2019 o sistema elétrico havia sido acionado e foi esse que Bolsonaro teria mandado desligar.