Pivô da crise da CPI, Jorge Kajuru deve se filiar ao Podemos Bancada do partido se reúne na tarde desta terça-feira (13) para discutir a comissão parlamentar e sobre a filiação do senador

Na imagem, senador Jorge Kajuru (GO) Pedro França/Agência Senado - 22.02.2019

Pivô da crise da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da covid-19, o senador Jorge Kajuru (GO) deve se filiar ao Podemos.

Nesta terça-feira (13), o Podemos reúne sua bancada às 14h30 para discutir sobre a CPI da covid-19 e também sobre a filiação de Kajuru.

Kajuru foi convidado nesta segunda-feira (12) pela Executiva Nacional do Cidadania a se retirar do partido, após o senador gravar e divulgar uma conversa por telefone com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o objeto de investigação da CPI.

Em nota, o Cidadania destacou que faz a defesa intransigente da CPI da Covid que tenha como fato determinado "as ações e omissões do governo federal na pandemia, em especial no agravamento do quadro no Amazonas, em que a falta de oxigênio levou a mortes por asfixia".

"O Cidadania também reafirma a defesa irrestrita do Estado Democrático, dos valores republicanos e da separação entre os Poderes, especialmente do papel da Suprema Corte como guardiã da Constituição", disse.