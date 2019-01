Planalto troca foto de Temer por versão em preto em branco Retrato colorido do ex-presidente da República foi trocada no andar térreo do Palácio nesta quarta-feira (2) Planalto troca foto de Temer por versão em preto em branco

Foto do ex-presidente foi trocada no Palácio do Planalto Francisco Stuckert/Agência F8/Estadão Conteúdo - 1.1.2018

Um dia após o presidente Jair Bolsonaro tomar posse, a foto do agora ex-presidente Michel Temer foi trocada no andar térreo do Palácio do Planalto.

O retrato colorido de Temer foi substituído por uma versão em preto e branco na galeria de presidentes da República, seguindo o mesmo padrão de cor dos demais.

Diferente de alguns antecessores, no entanto, Temer não aparece com a faixa presidencial. Sua imagem também não seguiu o corte americano, na altura do peito, das demais fotografias.

A imagem está sob uma placa de vidro e contém a data de nascimento de Temer: 23 de setembro de 1940.

Temer assumiu o cargo após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, e só usou a faixa presidencial uma vez, justamente durante a posse de Bolsonaro, nesta terça-feira (1º).

