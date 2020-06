Planejamento é fundamental para retomada das atividades econômicas O Estúdio News desta quarta-feira (10) analisa a flexibilização do isolamento no Brasil e no mundo

O mês de junho marca o início da flexibilização da quarentena em diversos estados brasileiros. As expectativas e as preocupações provocadas pela reabertura da sociedade serão analisadas no Estúdio News desta quarta-feira (10) com a participação do CEO do Hospital Moriah, Alexandre Teruya, o economista Samy Dana, e pela brasileira Livia Segurando Nunes, que conta sua experiência na França.

A sobrecarga do sistema de saúde é uma das maiores preocupações desde o início da pandemia do novo coronavírus e o fim do isolamento social requer uma atenção anda maior dos hospitais. Segundo Teruya, o planejamento para a crise foi fundamental desde o início e continuará sendo nesta próxima fase.

“Precisamos estar preparados para uma coisa que será inexorável: a população sair de casa. Todos os cuidados deverão ser redobrados e com isso a gente pode diminuir muito o contágio”.

A recuperação econômica é o principal motivo para flexibilizar o isolamento. O economista Samy Dana estima uma recessão de cerca de 8% em 2020.

“O Brasil é ajudado quando as economias retornam, a China e os Estados Unidos por exemplo. Mas internamente vamos precisar ter um plano de retomada, principalmente a retomada das reformas”.

Por fim, a brasileira Livia traz sua experiência do “novo normal” depois da retomada das atividades na França.

“É um normal diferente. Agora a gente aprendeu a esperar calmamente porque não tem opção, tem mais fila e também a questão da distância. As pessoas têm ido às lojas e aos salões de beleza, mas estão tomando cuidado”.

O Estúdio News vai ao ar às quartas-feiras, às 22h.