Plano para reduzir preço do carro zero vira problema para o governo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer apresentar sugestões para o presidente Lula até o fim da semana

A- A+

O plano do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio para diminuir o valor do carro zero de até R$ 120 mil reais, virou dor de cabeça no Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad colocou auxiliares para pensar em alternativas que segundo fontes, podem nem passar pela redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), mas que teriam o mesmo efeito de reduzir os preços.

Ministério da Economia estuda proposta para destravar o mercado de carros zero Reuters / Nacho Doce

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende levar a proposta para decisão do presidente Lula até o fim desta semana. A pressa é para destravar o mercado de carros zero que vem perdendo vendas à espera do anúncio oficial das regras.

O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de acordo com fontes do governo, teria errado os cálculos iniciais de quanto custaria para o governo a perda de arrecadação de impostos. O Ministério da Fazenda está refazendo os cálculos.

A ideia de baratear os preços dos carros novos vai contra as medidas adotadas por Haddad que tenta recuperar a arrecadação e procura estimular a economia verde. Mas é uma medida que será adotada pelo governo.