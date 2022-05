PM é flagrado agredindo mulher em frente a colégio em Aparecida de Goiânia

A- A+

Um policial militar foi flagrado agredindo e puxando o cabelo de uma mulher em frente o Colégio Estadual Villa Lobos, em Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira (11). Pelas imagens é possível ver o PM dando um tapa e empurrando a vítima, que seria a mãe de uma aluna.

Os policiais foram chamados para apartar a briga entre duas alunas. Quando chegaram ao local, outra confusão se iniciou, entre as mães das estudantes. No vídeo, filmado por testemunhas e enviado ao R7, é possível ver uma roda de pessoas em volta da mulher e dos PMs.

O policial separava as duas quando acabou dando um soco em uma delas, como é possível ver no vídeo. Em seguida ele a empurra em direção ao muro. Outro policial aparece, mas a gravação é interrompida. Testemunhas chegam a questionar a atitude do PM. "Oxi! Não pode, não", diz uma mulher que está no local.

A Seduc (Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás) informou que não irá se pronunciar sobre o caso pois a briga não tem relação com a escola.

O R7 tentou contato com o colégio e com a equipe da Polícia Militar, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço continua disponível para que as instituições se manifestem.