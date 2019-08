PM faz abordagem em evento do PSOL, que aponta 'intimidação' Fato ocorreu durante Encontro Estadual de Mulheres do PSOL, em São Paulo; PM afirma que questionou sobre possível ato em via pública PM faz abordagem em evento do PSOL, que aponta 'intimidação'

Viatura da PM na frente de prédio onde ocorria encontro do PSOL Reprodução Facebook

A Polícia Militar de São Paulo esteve em evento do PSOL na manhã deste sábado (3), o que provocou críticas de militantes nas redes sociais, que denunciam uma tentativa de intimidação por parte dos oficiais.

O Encontro Estadual de Mulheres do PSOL acontecia no Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem), na região central de São Paulo. Os policiais chegaram por volta das 9h e, segundo participantes, foram ao hall de entrada do edifício, onde pediram os nomes e RGs dos responsáveis pelo encontro.

A deputada federal Sâmia Bonfim foi uma das que divulgaram o fato. “Sem qualquer mandado judicial, disseram que queriam "monitorar os presentes" e que já sabiam tudo o que aconteceria no evento. Essa medida autoritária é inconstitucional e incompatível com a democracia. Não faz parte de qualquer protocolo ou procedimento de segurança pública”, afirmou.

Ainda segundo Sâmia, os policiais retornaram uma segunda vez ao local e informaram que iriam permanecer durante a realização do evento.

Procurada, a PM informou que os policiais faziam uma patrulha na região e foram ao local para verificar uma “concentração” de pessoas. Segundo a corporação, ao serem informados de que se tratava de encontro político, os oficiais questionaram se haveria manifestação de rua para que a segurança do ato fosse providenciada.

Veja a íntegra da nota divulgada pela PM:

A Polícia Militar esclarece que os patrulheiros, que faziam o policiamento na região, foram ao local para verificar concentração de pessoas que se iniciava. Ao tomar ciência de que eram cidadãos ligados a partido político e em reunião para realização de plenária, questionaram se as pessoas, após as discussões, iriam sair em ato democrático, que pudessem tomar vias públicas. Tudo visando às providências da Polícia Militar para a segurança do evento. Como os presentes disseram que o evento se consistia em reunião interna, os patrulheiros deixaram o local.