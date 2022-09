PM fecha Esplanada dos Ministérios e impede circulação de caminhões; veja vídeo Fechamento antecipado da via que dá acesso ao Congresso tem o objetivo de impedir veículos no local para os atos do 7 de Setembro PM fecha Esplanada dos Ministérios e impede circulação de caminhões; veja vídeo

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi bloqueada pela Polícia Militar do Distrito Federal na noite desta segunda-feira (5) devido à intensificação do trânsito de caminhões e ônibus com manifestantes que acompanharão o desfile de 7 de Setembro na capital federal.

A ação foi tomada "conforme possibilidade prevista no planejamento inicial", segundo informou, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF).

"O fechamento antecipado da área tem objetivo de impedir a permanência e fluxo de veículos no local, para montagem das estruturas do desfile cívico e demais ações de segurança previstas. O acesso a pé segue liberado", afirmou a pasta.

De acordo com o Governo do DF, um grupo de caminhoneiros que se dirigia à Esplanada foi orientado sobre a impossibilidade de acessar a via. "A SSP/DF destaca que assim como em todos os eventos e manifestações na Esplanada, conforme protocolo, por questão de segurança do público, não é permitida a circulação de veículos e pessoas no mesmo local".

Polícia Militar fecha acesso à Esplanada dos Ministérios, na noite desta segunda-feira (5) DIVULGAÇÃO

Esquema de segurança

Com público esperado estimado em 280 mil pessoas, a Esplanada dos Ministérios terá a segurança reforçada neste 7 de Setembro. A data é marcada pela volta dos desfiles cívico-militares presenciais — após dois anos suspensos por causa da pandemia — e por manifestações de apoiadores do governo.

Além de contar com esquema que inclui atiradores de elite e esquadrão antibomba, também há atenção especial para o Supremo Tribunal Federal (STF). Nos últimos meses, a Secretaria de Segurança da Suprema Corte realizou ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais durante os atos.

Hotéis com 81% de ocupação

Às vésperas do feriado, os hotéis do Distrito Federal já estão com lotação de 81%. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), a ocupação da rede pode chegar a 90% nos próximos dias. O levantamento da instituição leva em consideração os hotéis localizados no Plano Piloto e em regiões próximas, como Águas Claras e Taguatinga.

Apesar das taxas elevadas para o período, o índice é inferior ao observado em 2021. No ano passado, não houve desfile na Esplanada, mas houve manifestações na área central da cidade.