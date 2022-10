Pode votar de bermuda e chinelo? O que é permitido no dia da eleição Código Eleitoral não tem orientações sobre vestimenta para o dia das eleições, mas recomenda 'bom senso' Pode votar de bermuda e chinelo? O que é permitido no dia da eleição

"Posso votar de bermuda?" é uma perguntas que costuma atingir o pico de buscas na internet na véspera das eleições, segundo o Google. O primeiro turno está marcado para este domingo (2) e não há restrições sobre a vestimenta do eleitor para ir às urnas.

As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não proíbem o uso de shorts, camisetas, regatas ou chinelos. No entanto, recomenda o "bom senso".

O eleitor é livre para demonstrar apoio a candidatos ou partidos por meio de camisetas, broches, bonés e adesivos. O que não pode, segundo o Código Eleitoral, são manifestações coletivas, uso de alto-falantes e amplificadores de som, carreatas, comícios e divulgação de qualquer material eleitoral.





























Os candidatos e eleitores também não podem publicar nas redes sociais qualquer novo conteúdo de campanha. Também é proibido impulsionar publicações eleitorais na internet. Condutas como compra de votos e boca de urna são enquadradas como crimes eleitorais. Quem descumprir as regras pode ser multado e pegar até dois anos de prisão.

Confira o que pode e o que não pode no dia da eleição: