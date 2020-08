Plínio Aguiar, do R7

Podemos aciona PGR para manutenção da Lava Jato O trabalho da força-tarefa foi prorrogado, em 2019, pelo prazo de um ano, com término marcado para setembro

Na imagem, dep. Léo Moraes e senador Álvaro Dias Saulo Rolim / Podemos

Os líderes do Podemos no Congresso Nacional, senador Álvaro Dias e deputado Léo Moraes, vão protocolar ainda nesta sexta-feira (14) na PGR (Procuradoria-Geral da República) um ofício em que solicitam para que seja prorrogado o período de atuação da força-tarefa da operação Lava Jato no Paraná.

O trabalho da força-tarefa foi prorrogado, em 2019, pelo prazo de um ano, com término marcado para setembro. Na ocasião, a PGR deve decidir sobre a manutenção ou não da operação.

“Fundamentada em um trabalho sério e isento, a Lava Jato é responsável por mais de 200 condenações a penas que ultrapassam mil anos”, dizem os líderes no documento.

Criada em 2014, a Lava Jato investigou esquemas de lavagem de dinheiro e tem sido, recentemente, alvo de ataques do próprio PGR. Entre os principais fatores que Augusto Aras aponta, estão o compartilhamento de dados e a proposta da criação da Unac (Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado).