Podemos anuncia incorporação do PSC; bancada terá 18 deputados e 7 senadores

Parlamentares do Podemos e do PSC anunciam incorporação em cerimônia na Câmara dos Deputados Camila Costa/R7 - 22.11.2022

O Podemos anunciou a incorporação do PSC nesta terça-feira (22). De acordo com os dirigentes das duas siglas, o partido vai manter o nome do Podemos e usar o número de urna do PSC, 20. A junção deve ser oficializada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 8 de dezembro.

Com a junção, a bancada do novo Podemos terá 18 deputados federais e sete senadores a partir de 2023. Além disso, contará com 48 deputados estaduais, 198 prefeitos e 3.045 vereadores em todo o país.

O Podemos e o PSC dizem que o novo conjunto de forças nasce comprometido com o Estado democrático de direito, o fortalecimento do pacto federativo, a harmonia entre os poderes, o desenvolvimento econômico voltado à inclusão social, com responsabilidade fiscal e respeito ao meio ambiente, e com todos os valores éticos e morais que historicamente conformam o comportamento do povo brasileiro.

Deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos Gustavo Lima/Câmara dos Deputados - 24.3.2015

"Que dessa união nasça um projeto de país para transformar a nossa nação. Uma união que começou lá atrás e que hoje se consolida de forma mais efetiva, numa proposta aprovada de forma unânime por todos os representantes de ambos os partidos", disse a presidente do Podemos, Renata Abreu.