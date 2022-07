Podemos e União Brasil decidem apoiar Eduardo Leite no Rio Grande do Sul Tucano é pré-candidato ao Governo do Rio Grande do Sul; segundo ele, apoio das legendas pode fazer a diferença no processo eleitoral Podemos e União Brasil decidem apoiar Eduardo Leite no Rio Grande do Sul

A- A+

Eduardo Leite terá o apoio de Podemos e União Brasil nas eleições deste ano Mauricio Tonetto - 24.7.2022

O Podemos e o União Brasil divulgaram neste domingo (24) que vão apoiar Eduardo Leite (PSDB), pré-candidato ao Governo do Rio Grande do Sul. O anúncio ocorreu em convenção realizada na Câmara Municipal de Porto Alegre.

"Estou muito feliz por renovar a confiança e a parceria com grupos políticos que estiveram conosco ao longo da caminhada nestes últimos anos, não apenas para esta eleição, mas para estarmos juntos nos próximos quatro anos governando o nosso Rio Grande", comemorou Leite.

O ex-governador gaúcho disse, ainda, que a aliança pode fazer a diferença nas eleições de outubro. "O União Brasil é um partido com uma expressão muito importante, possui lideranças importantes e tem uma estrutura relevante, que faz toda a diferença na campanha. O Podemos possui quadros políticos muito relevantes, com muita força, contribuindo também em quadros que serão importantes para que governemos o Rio Grande do Sul", destacou.

Leite tinha renunciado ao cargo de governador do Rio Grande do Sul no fim de março deste ano, com o objetivo de ser o candidato do partido ao Palácio do Planalto. No lugar dele, assumiu o cargo o então vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior.

Contudo, como o PSDB decidiu apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República, Leite desistiu da disputa ao Planalto. Em junho, ele anunciou a pré-candidatura ao Palácio Piratini.