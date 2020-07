Poderes precisam estar preparados para receber críticas, diz Barroso

Barroso lamentou as campanhas de ódio e racistas Roberto Jayme/ASCOM/TSE - 26.05.2020

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ministro do STF (Supremo Tribuna Federal), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira (16) que os integrantes do Poder Público devem "estar preparados para conviver com as críticas" dentro de um sistema democrático.

"A crítica é perfeitamente legitima. Eu mesmo já critiquei e divergi de muitas decisões do Supremo”, disse Barroso durante sua participação na Expert XP 2020.

Para o ministro, o que não pode ser aceito são algumas das afrontas que foram direcionadas contra a Corte nos últimos meses. “Esses ataques destrutivos partem de um gueto pré-iluminista e de milícias financiadas Deus sabe por quem e que comprometem o debate público”, avaliou.

Barroso observa que o desgaste do STF surgiu a partir de o entendimento de uma competência criminal que foi atribuída à Corte. O ministro, no entanto, destacou que o Supremo "presta um excelente serviço à nação". Ele afirmou ainda que a internet tem potencial para o amplo debate de ideia, mas lamentou as campanhas de ódio e racistas presentes nas redes sociais.

Ao comentar a respeito do combate à corrupção no Brasil, Barroso disse que os esquemas sempre existiram e defendeu a persistência para que a população entenda que a honestidade é o melhor caminho. "Tivemos avanços e recuos, mas a sociedade não aceita mais o inaceitável. [...] A sociedade já mudou, a inciativa privada já mudou e o judiciário vem mudando lentamente", observou o ministro.