Polícia analisa imagens de mulher antes de cair de prédio em Salvador

Satia Aleixo morreu após cair da janela do prédio onde morava com o marido em Salvador Reprodução/Record TV

Imagens de câmera de segurança obtidas pelo Jornal da Record mostram quando a médica Satia Lorena Patrocínio Aleixo, de 27 anos, chega em casa. Ela fala ao telefone. Agitada, parece discutir com alguém do outro lado da linha. Rodolfo Cordeiro Lucas, chega mais tarde e entra no condomínio. Cinco horas depois, ela caiu do quinto andar do prédio em Salvador (BA) em uma altura de 20 metros. O caso aconteceu na madrugada do dia 20.

Em depoimento à polícia, Rodolfo disse que Sattia tinha tentado suicídio por quatro vezes e que durante uma briga ela tentou se jogar em um canal. Ele chegou a ser preso preventivamente por tentativa de feminicídio. Nesta segunda-feira (27), a prisão dele foi revogada pela Justiça.

O Jornal da Record também teve acesso ao depoimento da mãe da médica. Ela contou aos investigadores que a filha não usava medicamento controlado e nunca tentou suicídio. Que sattia passou a viver triste e isolada por causa do relacionamento.

A mãe da médica disse ainda que 15 dias antes, a filha saiu de casa e estava decidida a terminar o relacionamento, mas Rodolfo a procurou, os dois brigaram e ela acabou voltando para o apartamento. Que horas antes da queda, Dattia encaminhou áudios de um colega de trabalho dizendo que a ajudaria com os plantões nos hospitais. A mãe de Sattia disse que acredita que Rodolfo teve acesso a esses áudios e perdeu a cabeça.

A irmã de Sattia também foi ouvida pela polícia. Disse que Rodolfo já deixou Sattia trancada em casa e que durante uma briga com Rodolfo, teve um corte na perna, depois de uma briga. A família da médica não gravou entrevista.

A polícia disse que só vai se pronunciar sobre o caso quando os laudos no apartamento e nos celulares ficarem prontos.