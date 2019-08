Polícia apreende menor suspeito de participar de roubo em Guarulhos Adolescente teria ajudado a desmanchar ambulância usada no crime; assaltantes levaram 718 kg de ouro do aeroporto de Cumbica Polícia apreende menor suspeito de participar de roubo em Guarulhos

Câmeras flagraram roubo de ouro em Cumbica Reprodução

A polícia paulista apreendeu um menor de idade neste sábado (3), na Zona Leste de São Paulo, suspeito de participar do roubo de 718 kg de ouro há quase dez dias, no aeroporto de Guarulhos.

O rapaz é o quinto detido por suposto envolvimento no crime. Mais cedo, o R7 noticiou que o quarto suspeito de participar do crime foi preso na noite da última sexta-feira (2).

Os investigadores acreditam que o jovem está envolvido com o desmanche das ambulâncias que foram encontradas no município de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.

Leia mais: Roubo em Guarulhos: entenda como suspeitos levaram R$ 718,9 kg de ouro

O menor já está na sede do Deic prestando depoimento, mas os policiais não acreditam que ele tenha grande proximidade com a quadrilha. Para os investigadores, a participação dele foi apenas no desmanche dessa ambulância.

Porém, por meio deste adolescente, a polícia pretende identificar quem estava com a ambulância e chegar a mais integrantes do bando nas próximas horas.