Polícia apreende R$ 4,6 milhões em avião que fez pouso forçado no MT Piloto não conseguiu comprovar a origem do dinheiro que era transportado na aeronave que teria saído de Sorocaba, no interior de SP Polícia apreende R$ 4,6 milhões em avião no MT

Divulgação/Polícia Civil MT

A Polícia Civil do Mato Grosso apreendeu neste domingo (30) cerca de R$4,6 milhões em dinheiro em malas que estavam dentro de um avião que fez um pouso forçado em uma pista de terra na cidade de Alta Floresta, cidade distante 800 km da capital mato-grossense.

Leia também: PRF apreende R$ 2,5 milhões em dinheiro vivo na Régis Bittencourt

Os policiais foram até o local para apurar a queda de um avião. Quando chegaram até uma pista de terra na cidade, encontrara uma aeronave Cesna C206 de prefixo PR-RMH, no final da pista em uma área de pastagem com as portas abertas e uma caminhonete ao lado.

No veículo, foram encontrados as malas com o dinheiro. Questionados pelos policiais, o piloto alegou que o valor era referente a venda de um avião, mas não apresentou documentos que comprovasse a transação.

Leia mais: Cofre de Banco Central do Iraque é apreendido com mais de R$ 10 milhões

Segundo o delegado Vinicius Nazário, o avião saiu da cidade de Sorocaba (SP) com destino a Itaituba (PA). O plano de vôo tinha previsão de duas paradas para abastecimento, uma em Jataí (GO) e outra em Alta Floresta (MT). Em Jataí (GO), segundo o piloto, percebeu que a aeronave estava com problemas, mas decidiu seguir a viagem.



Ainda segundo a Polícia Civil, "a origem do dinheiro será investigada em inquérito policial. O piloto foi liberado, por não ter provas de ilícitos contra ele, neste momento. Em checagem não foram encontrados registros criminais contra o piloto. A investigação seguirá na linha de lavagem de dinheiro e ocultação de bens (dinheiro e valores)".

A aeronave acidentada está com a documentação regular perante a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e consta com um comunidado de venda e foi apreendida e aguarda por uma equipe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) da FAB (Força Aérea Brasileira) para fazer a perícia no avião.