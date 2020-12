Polícia Civil confirma 19ª morte em acidente com ônibus em Minas Uma paciente internada no Hospital Margarida, no município de João Monlevade (MG), veio a óbito na manhã deste domingo

Treze pessoas morreram ainda dentro do ônibus R7

Uma mulher, que estava internada em João Monlevade (MG), é a 19ª pessoa a morrer por causa do acidente com um ônibus que caiu de uma ponte na rodovia BR-381, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu na sexta-feira (4).

A maior parte dos passageiros era do município Mata Grande, no sertão de Alagoas. Eles se deslocavam para São Paulo quando o motorista teve problemas com o freio do veículo. O acidente ocorreu a 155 quilômetros de Belo Horizonte.

A 19ª vítima morreu na noite de sábado no Hospital Margarida, para onde os passageiros feridos foram levados. Treze pessos morreram ainda dentro do ônibus.

Outras oito vítimas - seis homens e duas mulheres - seguem internadas no Hospital Margarida. Uma recebeu alta no sábado.

Mais três pessoas estão internadas no Hospital João 23, em Belo Horizonte.