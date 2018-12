Polícia Civil de Pernambuco deflagra cinco operações simultâneas A ação, denominada Pernambuco pela Paz, cumpre 33 mandados de prisão no Recife, região metropolitana e no Agreste do Estado nesta quinta Polícia Civil de Pernambuco deflagra cinco operações simultâneas para reduzir homicídios no Estado

Policiais civis atuaram em cinco operações em PE Divulgação

A Polícia Civil pernambucana deflagrou nesta quinta-feira (27) cinco operações simultâneas. A ação, denominada Pernambuco pela Paz, cumpre 33 mandados de prisão no Recife e na região Agreste do Estado.

Chamadas de Operações de Repressão Qualificada tem como objetivo reduzir o número de homicídios e do tráfico de drogas no Estado, que é responsável por mais de 70% das mortes violentas no Estado. O comércio ilegal de armas de fogo também está entre os crimes combatidos nas operações.

“As cinco operações foram deflagradas às 5 horas da manhã e tem como objetivo a redução dos homicídios em 2018 e que entremos em 2019 com uma redução que seja reflexo dessa grande ação”, disse o chefe da Polícia de Civil de Pernambuco, Joselito Kehrle.

“Dos 33 mandatos de prisão, até o momento 27 já foram cumpridos, mas as equipes continuam nas ruas. E já apreendemos entorpecentes e armas de fogo,” diz o chefe da Civil. Kehrle também destaca que uma das operações “foi a mais significativa, a Miracles II, na Comunidade dos Milagres.

No total, estão sendo cumpridos 33 mandados de prisão e 27 mandados de busca e apreensão domiciliar, com a participação 240 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Quatro das operações — a Miracles II, Golden Ball, Beach e Ália — estão sendo realizadas no Recife, região metropolitana e também no agreste. As ações conjuntas na capital são responsáveis pelo cumprimento de 28 mandados de prisão. Os outros cinco estão sendo executados em Caruaru, no Agreste, na Sprint Final.

A Polícia Civil informa que o balanço das operações será anunciado na sexta-feira (28).