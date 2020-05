Polícia da Espanha apura festa ilegal com turista infectado com covid-19 Encontro teria recebido 27 pessoas, muito além das dez permitidas no país. Delegada local criticou e disse que reunião põe em risco fim do confinamento

Espanha já soma quase 28 mil mortes por covid-19 Raquel Manzanares/EFE - 28.05.2020

A polícia nacional da Espanha investiga uma festa privada ilegal da alta sociedade, na qual um turista estrangeiro, supostamente ligado à Casa Real da Bélgica, deu positivo para o coronavírus, o que colocou todos os participantes em quarentena.

A festa reuniu 27 pessoas - bem acima das dez atualmente permitidas - da alta sociedade da cidade de Córdoba, no sul do país, e um dia depois um de seus assistentes - um aristocrata belga ligado à Casa Real de seu país, de acordo com a imprensa local - fez um teste que deu positivo para a doença.

As autoridades levaram a festa para conhecimento da Polícia Nacional diante da possibilidade de terem cometido irregularidades, informaram fontes da EFE do governo da região da Andaluzia neste sábado (30).

A delegada do governo central da província de Córdoba, Rafaela Valenzuela, expressou sua indignação com esse tipo de comportamento, pois "colocam em risco" tudo o que é alcançado com o confinamento da população.

As 27 pessoas presentes ao encontro estão em quarentena, enquanto estudam também os contatos que possam ter tido com mais gente.

Com a covid-19, mas sem saber, o cidadão belga viajou de avião para Madri e de lá, de trem de alta velocidade, para Córdoba.

As reuniões com concentrações de pessoas acima do permitido tornaram-se uma das principais preocupações das autoridades espanholas agora que a virulência da pandemia de coronavírus está diminuindo.

Na cidade de Lleida, na Catalunha, a nordeste da Espanha, uma festa com 20 pessoas tinha quatro com a covid-19. Após o encontro, a doença se espalhou para todos os participantes. O episódio contribuiu para a província não avançar à próxima fase da falta de confinamento, até que as autoridades tivessem certeza de ter todos os casos sob controle.